Aneel aprova reajuste médio de 8,62% nas tarifas da Equatorial Alagoas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, reajuste médio de 8,62% nas tarifas da Equatorial Alagoas, que atende 1,17 milhão de consumidores. Os novos valores passam a valer em 3 de maio.

Para os consumidores conectados à alta tensão, como os industriais, o efeito médio será de 13,03%. Já para os consumidores de baixa tensão, como os residenciais, o aumento médio será de 7,02%.

Durante a análise, a relatora da proposta, diretora Elisa Bastos, destacou algumas medidas aplicadas pela agência para redução do porcentual. Entre elas, a atualização da parcela B, que corresponde às receitas das distribuidoras, pelo IPCA, por se tratar de um contrato novo, firmado em 2019.

Ela também ressaltou os efeitos da reversão de recursos da conta-covid, que representou impacto de -18,28%, do adiamento de pagamentos de indenizações às transmissoras, que contribuiu com redução tarifária de -1,88% e o abatimento de créditos de PIS/Cofins cobrados indevidamente nos últimos anos, com efeito de -8,13%.

Veja também