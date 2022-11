Aneel aprova reajuste médio de 19,30% nas tarifas da Equatorial Piauí

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 16:04 Compartilhe

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 29, o reajuste médio de 19,30% nas tarifas da Equatorial Piauí, que atua nos 224 municípios piauienses. Os novos valores passarão a valer a partir de 2 de dezembro.

Para os consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o aumento médio será de 24,98%. Já para os consumidores em baixa tensão, como os residenciais, a alta será de 17,89%. Conforme explicou a área técnica da Aneel, a diferença entre as classes de consumidores reflete a alta da CDE uso e custos da rede básica, que afetam mais os consumidores atendidos em alta tensão.

Entre os componentes econômicos considerados para chegar ao aumento médio, destaque para a contribuição de 4,61% do item compra de energia, enquanto o item transporte contribuiu com 2,83%. Já os encargos setoriais contribuíram com 2,78%. Os componentes financeiros, por sua vez, tiveram um impacto negativo de 4,03%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias