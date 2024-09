Aneel aprova operação antecipada da Usina Termopernambuco para outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 11:33 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 24, a operação antecipada para o próximo mês da Usina Termelétrica (UTE) Termopernambuco, inicialmente contratada para iniciar o suprimento apenas em julho de 2026. A solicitação foi feita pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com a finalidade de garantir segurança energética no período histórico de seca e redução nos níveis dos reservatórios.

Foi aprovada a minuta do termo aditivo, para a antecipação de início de suprimento. O contrato é do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2021. A Neoenergia é controladora da Termopernambuco S.A.

No voto, foi informado que a previsão da operação comercial é para o próximo dia 14 de outubro.

Em julho de 2024, segundo informou o MME em nota, houve notificação para que todos os “agentes termelétricos instalados no Brasil” ficassem preparados para eventual despacho termelétrico “mais intenso” no segundo semestre de 2024.

A chamada Energia Natural Afluente (ENA) – gerada a partir da vazão natural de um determinado rio para movimentar as turbinas de usinas hidrelétricas – deve ficar até o fim do mês de setembro abaixo da média histórica para todos os subsistemas. Esse foi o prognóstico do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) no início do mês.