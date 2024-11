Aneel aprova consulta sobre resiliência do sistema elétrico em eventos climáticos extremos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 12:42 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 12, a abertura de consulta pública para receber novas propostas do setor elétrico para o aumento da “resiliência” do sistema de distribuição e de transmissão em eventos climáticos extremos. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que o regulador avalia uma série de mudanças regulatórias, incluindo a especificação do papel das distribuidoras em ações preventivas.

As propostas da área técnica da Aneel incluem, por exemplo, a responsabilidade das empresas na poda e na remoção de árvores, que eventualmente podem afetar a rede elétrica em caso tempestade e outros eventos.

A diretora Agnes Aragão da Costa é a relatora do tema.

A consulta ficará aberta por 30 dias, entre 13 de novembro a 12 de dezembro de 2024.

Os apagões em São Paulo e a tragédia no Rio Grande do Sul – com chuvas, enchentes e enxurradas que atingiram mais de 470 municípios gaúchos – deram maior impulso à discussão na Aneel.