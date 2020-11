Aneel abre consulta pública para revisão tarifária da Energisa Borborema

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 10, abertura de consulta pública a partir desta quarta-feira, 11, sobre a revisão tarifária da Energisa Borborema. Segundo a proposta apresentada, o efeito médio na tarifa a ser percebido pelos consumidores atendidos é de 3,45%.

Para os de alta tensão, o reajuste médio sugerido é de 12,29%, e para os consumidores de baixa tensão, um aumento médio de 0,43%.

A Energisa Borborema atende a seis municípios no interior da Paraíba, abrangendo 510 mil habitantes no total, com 219,5 mil unidades consumidoras.

A consulta pública ficará aberta até 28 de dezembro, com audiência pública virtual marcada para 3 de dezembro.

Se aprovados, os novos valores passarão a vigorar a partir de 4 de fevereiro do próximo ano.

Veja também