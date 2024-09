Anec reduz projeção de exportação de soja em setembro, para 5,821 mi de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 17:07 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu ligeiramente sua projeção de exportações de soja do Brasil em setembro, em relatório publicado hoje. A nova estimativa indica embarques de 5,821 milhões de toneladas no mês, ante expectativa anterior de 5,828 milhões de toneladas.

O volume ainda é maior do que o registrado em setembro do ano passado, de 5,547 milhões de toneladas. Já em relação ao farelo de soja, a Anec projetou embarque de 1,971 milhão de toneladas no nono mês deste ano, em linha com o volume do ano passado.

Em relação ao milho, a Associação disse que o Brasil deve embarcar neste mês um volume de 6,686 milhões de toneladas. No relatório anterior, a projeção era de embarque entre 6,469 milhões e 6,800 milhões de toneladas. Já em comparação com setembro de 2023, a nova estimativa ficou abaixo das cerca de 9 milhões de toneladas exportadas.

Entre os dias 15 e 21 de setembro, o Brasil embarcou 1,210 milhão de toneladas de soja e 272.563 toneladas de farelo de soja, disse a Anec. As exportações de milho somaram 1,245 milhão de toneladas no período.

Para a semana de 22 a 28 de setembro, a entidade prevê que o volume de exportações de soja fique em 1,242 milhão de toneladas e o de farelo suba para 424.373 toneladas. Os embarques de milho também devem subir, para 1,731 milhão de toneladas.