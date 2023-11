Anec reduz levemente estimativa de exportação de milho e soja em novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 9:15 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para baixo sua estimativa para as exportações de milho em novembro. O volume a ser embarcado do cereal deve ser de 8,2 milhões de toneladas a 8,446 milhões de toneladas, em comparação com 8,2 milhões de toneladas a 8,503 milhões de toneladas de milho esperadas na semana anterior.

De soja em grão, o volume projetado é de 4,8 milhões de toneladas a 5,413 milhões de toneladas, ante até 5,498 milhões de t previstos sete dias atrás. De farelo de soja devem ser 2,406 milhões de t, ante 2,264 milhões de t na semana anterior. Não há previsão quanto a embarques de trigo neste mês.

No período de 5 a 11 de novembro foram embarcadas 2,093 milhões de toneladas de milho, 1,486 milhão de toneladas de soja em grão e 459.380 t de farelo de soja. Para o período de 12 a 18 de novembro a projeção é de exportação de 1,826 milhão de toneladas de milho, 1,766 milhão de t de soja e 602.270 t de farelo.

