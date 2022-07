Anec reduz estimativas de exportação de milho e soja do Brasil em julho

(Reuters) – As exportações de milho do Brasil devem alcançar 5,94 milhões de toneladas em julho, estimou nesta terça-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), com uma redução ante os 6,25 milhões projetados na semana anterior.

Se confirmada, a projeção baseada na programação dos navios nos portos representaria uma alta de 95,5% frente ao volume embarcado em julho do ano passado, de 3,04 milhões de toneladas, quando a segunda safra foi atingida por seca e geadas.

Para a soja, a Anec também reduziu sua projeção para exportação no mês, de 7,956 milhões de toneladas para 7,794 milhões.

A associação vê ainda as vendas externas de farelo de soja em 2,206 milhões de toneladas para julho, contra 2,173 milhões estimados na semana passada.

(Por Ana Mano e Letícia Fucuchima)