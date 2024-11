Anec reduz estimativa de exportação de soja em 2024 para 98 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 8:51 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para baixo sua estimativa de exportação de soja em 2024 para 98 milhões de toneladas. De acordo com o informativo mensal divulgado pela entidade, até novembro devem ser embarcadas 96 milhões de toneladas, restando aproximadamente 2 milhões de toneladas para dezembro.

Para novembro, a Anec projeta exportações de 2,45 milhões de toneladas de soja, volume 46,6% menor que o embarcado em novembro de 2023, quando foram exportadas 4,59 milhões de toneladas. Em outubro, os embarques somaram 4,44 milhões de toneladas, queda de 1,50 milhão de toneladas ante as 5,95 milhões de toneladas do mesmo mês do ano passado.

Em relação ao milho, a projeção para novembro é de 4,77 milhões de toneladas, podendo variar entre 4,24 milhões e 5,3 milhões de toneladas. O volume representa uma queda de 2,22 milhões de toneladas na comparação com novembro de 2023, quando foram embarcadas 6,99 milhões de toneladas. A Anec estima que as exportações totais de milho em 2024 devem atingir 33,9 milhões de toneladas. Até o final de outubro, 29,2 milhões de toneladas foram exportadas.

Para o farelo de soja, a estimativa é de embarques de 1,56 milhão de toneladas em novembro, recuo de 367 mil toneladas ante novembro do ano passado (1,92 milhão de toneladas). Para o ano, a expectativa é de exportar 20,8 milhões de toneladas do derivado.

Na semana de 3 a 9 de novembro, o Brasil deve embarcar 656.112 toneladas de soja, 647.475 toneladas de farelo de soja e 1,8 milhão de toneladas de milho.