Anec reduz estimativa de exportação de soja e milho em dezembro e eleva de trigo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 9:29 Para compartilhar:

Brasília, 28 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu suas estimativas para exportação de soja e milho neste mês e elevou a previsão de vendas externas de trigo. Agora, a Anec projeta que o Brasil deverá exportar entre 6,8 milhões e 7,12 milhões de toneladas de milho em dezembro em comparação com estimativa entre 6,8 milhões e 7,54 milhões de toneladas esperadas há uma semana. O País exportou 6,97 milhões de toneladas no mês passado e 7,29 milhões de toneladas em dezembro de 2022.

Para a soja, a Anec estima embarques de 3 milhões a 3,957 milhões de toneladas neste mês ante até 4 milhões de toneladas previstos na semana passada. O volume é inferior aos 4,6 milhões de toneladas registradas em novembro e superior ao total embarcado em dezembro de 2022, de 1,5 milhão de toneladas.

Os embarques de farelo devem ser de 2,052 milhões de toneladas até o fim deste mês, abaixo dos 2,08 milhões de toneladas previstos há uma semana, mas acima do 1,95 milhão de toneladas de novembro e do 1,35 milhão de toneladas registrados em dezembro de 2022. Para o trigo, a Anec prevê que serão embarcadas 512,343 mil toneladas neste mês, volume superior às 290 mil toneladas estimadas na semana anterior e às 147,2 mil toneladas de novembro. Se confirmado, o volume será inferior às 689,2 mil toneladas comercializadas ao exterior em dezembro do ano passado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias