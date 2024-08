Anec prevê exportação em agosto de até 8,184 milhões de t de soja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 12:16 Para compartilhar:

São Paulo, 7 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) projetou que os embarques de soja em grão em agosto devem ficar entre 7,500 milhões de toneladas e 8,184 milhões de toneladas. O volume ficou abaixo de julho (9,594 milhões de t), mas pode ser ligeiramente maior que o registrado em agosto do ano passado (7,608 milhões de t). Para o farelo, a entidade estimou embarques de 1,961 milhão de t no oitavo mês no ano, em comparação com 2,011 milhões de t no mês anterior e 1,925 milhão em t de agosto de 2023.

Em relação ao milho, a Anec disse que as exportações brasileiras devem alcançar um volume entre 5,588 milhões e 7,000 milhões de t em agosto. A projeção ficou acima do volume de julho, de 4,707 milhões de t, mas abaixo de agosto do ano anterior, quando somou 9,262 milhões de t. Não foram publicadas projeções para o trigo.

Em informe semanal, divulgado hoje, a associação destacou que “o lineup prevê 8.183.918 toneladas para a soja e 5.587.889 toneladas para o milho em agosto. No entanto, é importante notar que a Anec está considerando a possibilidade de uma carga menor para a soja, levando a um número entre 7.500.000 e 8.183.918 toneladas, e uma carga maior para o milho, resultando em um número entre 5.587.889 e 7.000.000 toneladas”, disse.

Na semana de 28 de julho a 3 de agosto, o País enviou ao exterior, segundo a Anec, 1,164 milhão de toneladas de soja, 183,2 mil toneladas de farelo de soja e 453,9 mil toneladas de milho. Para o período de 4 e 10 de agosto são esperados embarques de 2,367 milhões de toneladas de soja, 493,3 mil toneladas de farelo e 1,558 milhão de toneladas de milho.