Anec prevê exportação de 6,31 milhões de t de milho em setembro

08/09/2022

São Paulo, 8 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) projetou exportações de 6,310 milhões de toneladas de milho em setembro, abaixo do volume embarcado no mês passado. Em agosto, na estimativa da Anec, saíram rumo ao exterior 6,902 milhões de toneladas do cereal.







De soja, a previsão é de embarques ao exterior de 3,916 milhões de toneladas, e, de farelo, de 2,048 milhões de toneladas. Em agosto, conforme os números da Anec, o Brasil exportou 5,067 milhões de toneladas de soja e 1,692 milhão de toneladas de farelo.

Na semana de 28 de agosto a 3 de setembro, as exportações do País totalizaram 1,538 milhão de toneladas de milho, 1,038 milhão de toneladas de soja e 389.468 toneladas de farelo.

Para a semana de 4 a 10 de setembro, é esperada a exportação de 1,807 milhão de toneladas de milho, 1,147 milhão de toneladas de soja e 600.669 toneladas de farelo.