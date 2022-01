Anec prevê exportação de 4,274 mi t de soja e de 2,647 mi t de milho

São Paulo, 11 – O Brasil deve exportar em janeiro 4,274 milhões de toneladas de soja, ante 53,644 mil toneladas do grão embarcadas ao exterior em igual mês do ano passado, segundo dados divulgados na manhã desta terça-feira, 11, pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Para milho, a perspectiva é de 2,647 milhões de toneladas enviadas ao exterior, 484,3 mil toneladas a mais do que em janeiro de 2021.

Em relação ao farelo de soja, a previsão é de 1,798 milhão de toneladas exportadas, 812 mil toneladas a mais do que há um ano, de acordo com a Anec.

Somadas, as exportações dos três produtos devem atingir 8,720 milhões de toneladas.

Na semana de 2 a 8 de janeiro, o País embarcou para o mercado externo 451,5 mil toneladas de soja, 323,9 mil toneladas de farelo de soja e 343,1 mil toneladas de milho.

Para esta semana (9 a 15 de janeiro), a Anec estima que serão exportadas 954,4 mil toneladas de soja, 459,6 mil toneladas de farelo e 967,8 mil toneladas de milho.

As projeções se baseiam na programação de navios nos portos brasileiros.

Saiba mais