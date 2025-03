Anec: Exportação de soja deve crescer 9,2% em março e alcançar 14,8 milhões de toneladas

O Brasil deve exportar 14,798 milhões de toneladas de soja em março, um crescimento de 9,2% (1,25 milhão de toneladas) em comparação com igual mês do ano passado, quando foram embarcados 13,548 milhões de toneladas, apontou nesta quinta-feira, 6, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Em relação a fevereiro deste ano, quando as exportações do grão totalizaram 9,586 milhões de toneladas, o avanço previsto é de 54,4%.

As exportações de farelo de soja foram estimadas em 2,045 milhões de toneladas neste mês, um aumento de 13,6% (244,5 mil toneladas) sobre o 1,8 milhão de toneladas que foram embarcadas em março de 2024. Na comparação com fevereiro deste ano, quando os embarques somaram 1,467 milhão de toneladas, o crescimento projetado é ainda maior, de 39,4%.

A projeção da Anec para as exportações de milho em março é de 337,6 mil toneladas, uma alta de 140,2% (197,1 mil toneladas) em relação a março do ano passado, quando os embarques somaram 140,5 mil toneladas. No entanto, o volume representa uma queda expressiva de 73,8% na comparação com fevereiro deste ano, quando o Brasil exportou 1,291 milhão de toneladas do cereal.

Os embarques de trigo devem totalizar 145 mil toneladas neste mês, um recuo de 81,9% (654 mil toneladas) frente às 799 mil toneladas registradas em igual período de 2024. Na comparação com fevereiro, quando as exportações foram de 553,3 mil toneladas, a retração projetada é de 73,8%.

Na semana entre 23 e 29 de fevereiro, foram exportados 3,394 milhões de toneladas de soja; 417,8 mil toneladas de farelo; 222,3 mil toneladas de milho; e 85,1 mil toneladas de trigo, de acordo com os dados da Anec.

A previsão para a semana de 2 a 8 de março, baseada no line-up dos portos, é de que os embarques de soja alcancem 4,122 milhões de toneladas; os de farelo, 586,7 mil toneladas; os de milho, 175,5 mil toneladas, e os de trigo, 93 mil toneladas.