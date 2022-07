Anec eleva projeção para exportação de milho do Brasil em julho

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações de milho do Brasil devem alcançar 6,09 milhões de toneladas em julho, estimou nesta terça-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), com uma elevação ante os 5,9 milhões projetados na semana anterior.







Já para a soja, a Anec reduziu sua estimativa de embarques no mês, a 7,393 milhões de toneladas, ante 7,79 milhões previstos na semana passada.

A associação vê ainda as vendas externas de farelo de soja em 2,10 milhões de toneladas para julho, contra 2,2 milhões estimados na semana passada.

(Por Letícia Fucuchima)