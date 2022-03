Anec eleva projeção de exportação de soja do Brasil em março, reduz farelo

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil em março deve alcançar 12,957 milhões de toneladas, estimou nesta terça-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), com um ajuste positivo ante os 12,9 milhões projetados na semana anterior.

Apesar do avanço, o maior produtor e exportador global da oleaginosa deve registrar queda em relação aos embarques de 14,9 milhões de toneladas de março de 2021, após episódios de seca que quebraram as safras de soja e milho na região Sul.

A associação reduziu a expectativa de embarques de farelo de soja para 1,537 milhão de toneladas, contra 1,845 milhão apontado na semana passada.

No entanto, caso a projeção baseada na programação dos navios nos portos se confirme, o Brasil ainda deve superar neste mês o volume de farelo embarcado em março do ano anterior, de 1,27 milhão de toneladas.

Para o trigo, a Anec também diminuiu a previsão e passou a ver exportações de 500.164 toneladas em março, versus 522.164 toneladas estimados anteriormente. Não há registros de volumes do cereal embarcados no mesmo mês do ano passado.

Na mesma linha, a estimativa da associação para o milho foi atualizada para 103.278 toneladas, contra 110 mil. Com o corte, a exportação deste mês fica ainda abaixo das 115,12 mil toneladas em março de 2021.

(Por Nayara Figueiredo)

Saiba mais