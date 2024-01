Anec eleva previsão de exportação de soja, milho, trigo e farelo neste mês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 15:59 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – A exportação brasileira de soja em grão deve totalizar entre 1,7 milhão e 1,9 milhão de toneladas em janeiro, segundo estimativa da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), com base no line-up dos portos. A previsão representa aumento em comparação com a estimativa da Anec da semana passada, a qual projetava exportação de soja em grão de 1,3 milhão de t neste mês.

Já a exportação de milho está projetada em 3,94 milhões de t em janeiro, em comparação com projeção de 3,7 milhões de t anteriormente.

Segundo levantamento da Anec, o embarque de farelo de soja pelo Brasil pode atingir 2,26 milhões de t neste mês, em comparação com estimativa de 2 milhões de t na semana passada.

A previsão da Anec para a exportação de trigo em janeiro é de 682 mil t ante previsão de 605 mil toneladas na semana passada.

Na semana de 7 a 13 de janeiro, os embarques totalizaram 454,633 mil toneladas de soja em grão, 987,887 mil t de milho, 623.512 toneladas de farelo e 141.230 toneladas de trigo.

Para esta semana, de 14 a 20 de janeiro, as exportações estão previstas em 939.305 toneladas de soja, 1,217 milhão de toneladas de milho, 538.109 toneladas de farelo e 166.300 t de trigo.

