Anec eleva previsão de exportação de soja em maio para 12 a 15,3 milhões de t

São Paulo, 12 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) elevou em relatório semanal a sua previsão de exportação de soja em maio para um volume de 12 milhões a 15,316 milhões de toneladas. Na semana passada, eram esperadas 11,965 milhões de toneladas. A estimativa da Anec toma como base a soja já escoada e a programação de navios para o restante do mês. A associação também ajustou as exportações de soja em abril para 15,674 milhões de toneladas, ante 15,628 milhões de toneladas estimadas na semana passada.

A Anec prevê ainda embarques de 1,805 milhão de toneladas de farelo de soja, ante 1,676 milhão de toneladas projetadas na semana passada. Também fez leve ajuste nas exportações do derivado de abril, para 1,576 milhão de toneladas, acima do total de 1,572 milhão de toneladas projetado inicialmente. Não há embarques previstos de milho em maio, segundo a Anec, e as exportações em abril foram reduzidas de 29.991 para 21.991 toneladas.

Na semana entre 2 e 8 de maio saíram do País 3,542 milhões de toneladas de soja e 302.646 toneladas de farelo. Para a semana entre 9 e 15 de maio, estão previstos embarques de 4,138 milhões de toneladas de soja e 478.543 toneladas de farelo.

