Anec eleva previsão de exportação de farelo de soja do Brasil em junho

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de farelo de soja do Brasil deve ser maior do que o esperado, alcançando 2,27 milhões de toneladas no mês de junho, segundo a Associação Nacional do Exportadores de Cereais (Anec) divulgou nesta terça-feira.

Até semana passada, a Anec previa embarques de 2,19 milhões de toneladas. Se confirmada a nova previsão, a exportação deve crescer mais de 400 mil toneladas ante o mesmo mês de 2021.





Já a exportação de soja foi revisada para 10,795 milhões de toneladas, ante 10,840 milhões de toneladas na semana anterior, versus 10,13 milhões em junho de 2021.

A Anec vê também a exportação de milho atingindo 1,758 milhão de toneladas em junho, ante 1,793 milhões de toneladas estimados uma semana atrás. O Brasil praticamente não exportou milho no mesmo mês do ano passado, com embarques somando cerca de 90 mil toneladas, segundo a Anec.

(Por Ana Mano)