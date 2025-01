Anec aumenta projeções de exportações de soja em grão e farelo em janeiro

São Paulo, 15 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para cima suas estimativas de exportação em janeiro, sinalizando perspectivas mais otimistas especialmente para soja e farelo. A entidade prevê embarques de 1,80 milhão a 2,58 milhões de toneladas de soja em grão, ante 1,71 milhão de toneladas esperadas na semana passada. Mesmo com a revisão positiva, o volume é menor que os 2,40 milhões de toneladas registrados em janeiro de 2024.

No caso do farelo de soja, a nova projeção de 1,80 milhão de toneladas representa um aumento de 45,6 mil toneladas, ou 2,6%, em relação às 1,75 milhão de toneladas embarcadas em janeiro do ano passado. Na semana passada a expectativa era embarcar em janeiro 1,43 milhão de toneladas de farelo.

Para milho, a Anec ampliou o intervalo projetado para 2,50 milhões/3,46 milhões de toneladas, com média de 2,98 milhões de toneladas. O volume médio esperado indica queda de 522,7 mil toneladas, ou 15%, frente às 3,50 milhões de toneladas exportadas em janeiro de 2024.

As exportações de trigo foram elevadas a 662 mil toneladas, ante projeção anterior de 519 mil toneladas. Se confirmado, o volume será 3,3% inferior aos embarques de 685 mil toneladas de igual período do ano passado.