Andy Murray estreia em Brisbane com vitória

O britânico Andy Murray estreou com vitória no torneio de Brisbane, nesta terça-feira, ao bater o australiano James Duckworth por 6-4 e 6-3.

O ex-número 1 do mundo ficou 11 meses fora das quadras, por conta de uma lesão no quadril, e caiu para a 240ª posição do ranking ATP. Murray encara o russo Daniil Medvedev na segunda fase.

Já o atual campeão, o australiano Nick Kyrgios, venceu o americano Ryan Harrison por 7-6 (7/5), 5-7 e 7-6 (7/5) na reedição da final do ano passado.

No quadro feminino, a japonesa Naomi Osaka despachou a australiana Destanee Aiava em apenas 68 minutos, parciais 6-3 e 6-2.

— Torneio ATP de Brisbane

– Simples masculino – Primeira rodada:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) x Thanasi Kokkinakis (AUS) 7-6 (8/6), 6-4

Jordan Thompson (AUS) x Alex Bolt (AUS) 6-3, 6-0

Alex De Minaur (AUS/N.7) x Alexei Popyrin (AUS) 6-2, 6-2

Andy Murray (SCO) x James Duckworth (AUS) 6-3, 6-4

Nick Kyrgios (AUS/N.8) x Ryan Harrison (EUA) 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/5)

Jérémy Chardy (FRA) x Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 6-3, 6-4

Denis Kudla (EUA) x Taylor Fritz (EUA) 7-6 (7/5), 6-7 (2/7), 6-4

– Simples feminino – Primeira rodada:

Aliaksandra Sasnovich (BLR) x Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 7-5

Johanna Konta (GBR) x Sloane Stephens (EUA/N.3) 6-4, 6-3

Ajla Tomljanovic (AUS) x Katerina Siniaková (CZE) 1-6, 6-3, 6-0

Petra Kvitova (CZE/N.4) x Danielle Collins (EUA) 6-7 (6/8), 7-6 (8/6), 6-3

Anastasija Sevastova (LAT/N.8) x Daria Gavrilova (AUS) 6-3, 6-3

– Simples feminino – segunda rodada:

Lesya Tsurenko (UCR) x Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 6-3

Naomi Osaka (JPN/N.2) x Destanee Aiava (AUS) 6-3, 6-2

acd/amz/gh-fa