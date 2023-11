Andy Murray encerra parceria com seu treinador Ivan Lendl pela terceira vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 15:36 Para compartilhar:

O tenista britânico Andy Murray encerrou pela terceira vez a parceria com seu treinador, Ivan Lendl, que assim como ele já foi o número 1 do tênis mundial.

Uma temporada com resultados abaixo do esperado motivou esta decisão.

Com Lendl, tcheco naturalizado americano, Murray conquistou os três títulos de Grand Slam durante sua carreira (Wimbledon em 2013 e 2016, US Open em 2012) que possui em seu histórico.

Ele voltou a recorrer a Lendl em março passado, para tentar dar um novo impulso à sua carreira.

O tenista escocês de 36 anos conseguiu entrar no ‘Top 50’ depois dos graves problemas no quadril e é hoje o 42º do mundo, mas sem conseguir se aproximar do nível dos seus melhores dias.

“Ivan esteve ao meu lado nos melhores momentos da minha carreira e não posso agradecê-lo o suficiente por tudo que ele me ajudou a alcançar”, disse Murray. “Ele tem uma personalidade única, sabe o que é preciso para vencer e aprendi muito com ele nestes anos”, observou.

A relutância de Lendl (63 anos) em viajar para longe de sua base de operações nos Estados Unidos também seria um dos motivos dessa ruptura profissional.

