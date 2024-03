Android 15 poderá encontrar celular perdido mesmo se estiver desligado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 18:10 Para compartilhar:

Uma das novas funções do Android 15, previsto para ser lançado ainda neste ano, pode ser a possibilidade de encontrar dispositivos perdidos mesmo se eles estiverem offline e desligados, segundo o site Android Police. O recurso, disponível no iPhone desde 2021, deve ser anunciado na conferência Google I/O 2024, prevista para o dia 14 de maio.

Segundo o Android Police, a novidade, que será uma atualização do app Encontre Meu Dispositivo (Find My Device), será similar ao sistema da Apple, que mantém um sinal de Bluetooth ativo mesmo quando o aparelho está desligado. Outros dispositivos podem anonimamente rastrear o sinal por proximidade à medida que passam por ele, transmitindo-o de volta ao proprietário.

Atualmente, aparelhos Android permitem o rastreamento de dispositivos Android e Wear OS (como smarwatches) apenas se conectados à internet.

A atualização está associada a outro recurso do Find My Device anunciado pelo Google em 2023 mas ainda não implementado: o de localizar objetos, como fones de ouvido e rastreadores de terceiros. Segundo o Android Police, o atraso se deve, na verdade, à Apple, que ainda não finalizou as especificiações para o rastreamento de dispositivos multiplataforma, em uma parceria anunciada pelas empresas em 2023.

Uma vez implementada, a atualização poderá não apenas rastrear aparelhos perdidos e desligados, como o próprio celular, mas também alertar se alguém estiver monitorando sua localização usando um rastreador de terceiros sem seu consentimento, adicionando uma camada extra de proteção contra possíveis violações de privacidade.

Ainda segundo o Android Police, a atualização do Find My Phone não será compatível para todos os dispositivos Android, uma vez que o rastreamento de aparelhos off-line requeriria componentes de hardware específicos, que podem não estar disponíveis em modelos mais antigos.

