Android 15: novo sistema poderá transformar celular em computador portátil

Usuários de Android poderão ter uma experiência de computador com seus celulares em breve. O Google, dono do sistema operacional, pode lançar já neste ano uma ferramenta para transformar o smartphone em uma espécie de computador portátil quando conectado a um monitor e um mouse.

Chamado modo desktop, o recurso já existe para usuários de versões beta do Android, com a finalidade de ajudar desenvolvedores a testar ferramentas e aplicativos de uma forma mais simplificada. Agora, de acordo com o site especializado Android Authority, o modo desktop está passando por mudanças para ser disponibilizado para um público mais amplo.

O recurso funciona quando o usuário conecta o celular a equipamentos como monitor, teclado e mouse. Ao abrir o modo, o celular reproduz uma visão diferente da habitual, com menus na barra inferior da tela e pastas de arquivos na parte superior. Ainda, no canto direito, uma barra de tarefas mostra a porcentagem da bateria, acesso à internet e o uso de mídias como áudio e vídeo.

Algumas versões vistas pelo site mostram que as janelas de sites abertas no modo desktop ganharam botões novos de posicionamento e ação – para redimensionar o tamanho e permitir que seja possível arrastar a janela livremente na tela.

Apesar de parecer uma habilidade simples para o sistema, o Google precisou trabalhar na interoperabilidade do sistema entre um modo para o celular e outro para telas maiores. Isso porque em sistemas operacionais voltados para computadores, como o Windows ou MacOS, da Apple, esses softwares são projetados especificamente para o uso dedicado, área em que o Google não desenvolve recursos para ser um concorrente direto do serviço.

Outra atualização seria na forma como o modo desktop abre aplicativos. Por conta da capacidade de dividir a tela, introduzida com o Android 7, a ferramenta pode ser ampliada para oferecer uma visão expandida na tela de uma forma semelhante ao do Windows. A Motorola lançou, em 2021, uma ferramenta semelhante, chamada “Ready For”.

Todas essas mudanças podem aparecer já no Android 15, novo sistema operacional que deve ser anunciado pelo Google em seu evento de desenvolvedores, Google I/O, que acontece em maio.

A empresa, porém, não confirmou se vai disponibilizar a ferramenta para o público geral ou se as mudanças podem chegar já no Android 15.