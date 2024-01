Andriy Shevchenko é eleito presidente da Federação Ucraniana de Futebol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/01/2024 - 18:09 Para compartilhar:

O ex-atacante Andriy Shevchenko foi eleito por unanimidade nesta quinta-feira (25) como o novo presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), com a missão de “desenvolver” o esporte no país, que há dois anos sofre com a invasão russa.

“É uma enorme responsabilidade. Temos grandes missões pela frente (…) É preciso permitir que o futebol se desenvolva na Ucrânia, em condições tão difíceis, com uma guerra em grande escala”, declarou Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004, em entrevista coletiva em Kiev.

Apesar da guerra, “devemos preparar nossa seleção nacional, a seleção olímpica, o futsal, o futebol feminino…”, ressaltou.

O ex-jogador de 47 anos, que frequentemente se pronuncia contra a invasão da Rússia a seu país, era candidato único na eleição da UAF.

O conflito bélico teve um efeito devastador para os clubes ucranianos: alguns já não podem jogar em suas cidades de origem por motivos de segurança, outros tiveram seus estádios atingidos pelas bombas e há jogadores que perderam familiares.

O presidente da Ucrânia, Volodomir Zelensky, insiste em sua intenção de lutar contra a corrupção nas organizações públicas. Shevchenko se propôs dar transparência a seu trabalho à frente da UAF.

Em um comunicado na rede X, a UAF explicou que Shevchenko foi eleito “para um mandato de cinco anos”.

Andriy Shevchenko é o jogador ucraniano mais conhecido da história, ao lado do lendário goleiro Oleg Blokhin, Bola de Ouro em 1975.

O ex-atacante é o maior artilheiro da história da Ucrânia e marcou 59 gols na Liga dos Campeões, que conquistou em 2003 pelo Milan. Além do clube italiano, defendeu ao longo da carreira Dinamo de Kiev e Chelsea.

Pela seleção ucraniana, foram 111 jogos e 48 gols marcados. Além disso, foi treinador da equipe entre 2016 e 2021.

A Ucrânia ainda tenta se classificar para a Eurocopa deste ano (14 de junho a 14 de julho). No dia 21 de março, a seleção visita a Bósnia na semifinal da repescagem, antes de uma eventual final contra o vencedor do duelo entre Israel e Islândia.

