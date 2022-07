Andrey Santos lamenta empate do Vasco e já mira a próxima rodada: ‘Buscar o resultado fora de casa’

Após o empate do Vasco com o Ituano, o volante Andrey Santos fez ponderações sobre o desempenho da equipe em São Januário, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. Para o jogador, o Cruz-Maltino deixou a desejar. Contudo, já mira a vitória na próxima rodada.

Andrey foi um dos melhores em campo (Foto: Daniel RAMALHO/CRVG)

– Não fizemos um bom jogo. Era um jogo importantíssimo dentro de casa e com o apoio da nossa torcida, para buscar os três pontos. Mas, infelizmente, saímos com um ponto só. Mas agora é levantar a cabeça e trabalhar durante a semana, para buscar o resultado fora de casa na próxima partida.

Com o empate, o Vasco se mantém na segunda posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Gigante da Colina vê a distância para o quinto colocado reduzir. Agora são sete pontos.

+ Confira a classificação da Série B

E MAIS:

E MAIS: