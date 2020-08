Andrey Santos, de 16 anos, assina contrato com o Vasco com multa de R$ 190 mi

O volante Andrey Santos, de 16 anos, renovou seu contrato com o Vasco até agosto de 2023. Capitão da equipe sub-23 de São Januário, o atleta é apontado como uma “joia” dentro do clube.

Desta que da seleção brasileira, Andrey assinou o novo compromisso que tem multa rescisória de US$ 30 milhões (cerca de R$ 190 milhões).

“Estou muito feliz pela confiança que o Vasco depositou no nosso atleta, que já está aqui no Vasco desde 2011. Espero que ele tenha uma carreira de muito sucesso dentro de São Januário”, disse Flávio Chaves, um dos empresários do jogador.

No início da semana, dois atletas da categoria sub-15 assinaram contratos de formação. O atacante Cauã dos Santos e o lateral-esquerdo Victor Hugo Diotti.

Cauã, de 15 anos, chegou ao Vasco em 2019 após se destacar pela Portuguesa-RJ. Após superar teste, assinou contrato de formação com duração de um ano, mas teve o vínculo ampliado até fevereiro de 2023. Victor Hugo também assinou até 2023, mas seu contrato vence em julho. Contratos profissionais a partir dos 16 anos.

