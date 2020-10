Andrey Lopes, sobre Miguel Ramírez: ‘Será recebido da melhor forma no Palmeiras, se for contratado’ Em coletiva, técnico interino elogiou principal alvo da diretoria do Verdão para assumir o cargo de treinador do time

O técnico interino do Palmeiras, Andrey Lopes, concedeu entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza na noite deste domingo (18), na Arena Castelão, e um dos assuntos foi Miguel Ángel Ramírez, que tem reunião agendada para esta segunda-feira (19) com a diretoria do Verdão. O treinador do Independiente del Valle é o favorito do presidente Maurício Galiotte para assumir o cargo de treinador do clube.

– Considero um bom treinador sim. Jovem, tem 35 anos, tem conceitos, conquistou a Sul-Americana no ano passado, é um treinador emergente no nosso continente. Se ele for o contratado pelo clube, vai ser recebido da melhor forma possível. Vamos dar suporte pra ele, como a gente fez e eu também fiz, na minha função como auxiliar, pra todos os outros que passaram por aqui – afirmou Andrey ao ser questionado se considerava o espanhol um bom nome para o Verdão.

Miguel Ángel Ramírez é tratado como plano A, B e C da cúpula administrativa alviverde neste momento. O diretor de futebol, Anderson Barros, e o vice-presidente do clube, Paulo Buosi, embarcam para o Equador nesta madrugada e serão recepcionados pela diretoria do Independiente del Valle, que tem contrato com o treinador até o final de 2021.

Enquanto busca um novo técnico, o Palmeiras precisa pensar numa forma de voltar a conseguir resultados. São quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro (contra Botafogo, São Paulo, Coritiba e Fortaleza), somando apenas 22 pontos em 16 jogos. No momento, o Verdão amarga a oitava colocação e vê a distância para os líderes aumentar para 12 pontos.

O próximo duelo da equipe é na quarta-feira (21), às 21h30, quando enfrenta o Tigre-ARG, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Alviverde Imponente já está classificado e briga pela primeira colocação geral do torneio continental.

