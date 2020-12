Andrey lamenta goleada e desabafa: ‘Um jogo para esquecer. Temos que tomar vergonha na cara’

O Vasco jogou muito mal e foi goleado pelo Ceará por 4 a 1 em São Januário pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino segue na zona de rebaixamento com 24 pontos em 22 jogos, já o Vozão chega aos 29 e quebra o jejum de quatro jogos sem vencer. Na saída de campo, o meio-campista Andrey lamentou o resultado e desabafou.



– Um jogo para esquecer. Acho que a gente tem que tomar vergonha na cara. Não passar isso que a gente está passando. O Vasco é um clube muito grande e perder de 4 a 1 dentro de casa tem que doer, tem que sangrar. Esta é a palavra: sangrar. Acho que quem veste a camisa, quem entra em campo tem que dar a alma, tem que correr, dar o coração – desabafa o camisa 15.

– E acho que temos que colocar a cabeça no travesseiro e pensar o que está fazendo de errado. A gente sabe que não está certo perder de 4 a 1 dentro de casa. Tem que assumir a responsabilidade, colocar a cara a tapa. Agora é esquecer o que a gente fez aqui hoje, porque foi um resultado pífio. É pensar na Sul-Americana, que tem uma decisão quinta-feira. É um jogo importante e temos tudo para recuperar e trabalhar. É dormir hoje sofrendo com essa derrota feia e melhorar na quinta, porque o futebol nos dá três dias depois essa oportunidade – completa o meio-campista.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Grêmio, às 16h (de Brasília), domingo, na Arena. Antes disso, o Gigante da Colina recebe o Defensa y Justifica na quinta, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de finais da Copa Sul-Americana.

