Andrey lamenta empate do Vasco, mas considera ‘importante’ o ponto conquistado: ‘Pontuar é difícil’

O volante Andrey Santos fez uma partida discreta no empate do Vasco com a Chapecoense. Após o apito final, o jogador considerou o empate um resultado importante, uma vez que a equipe não deixou de pontuar.

Andrey Santos perdeu uma boa chance no primeiro tempo (Foto: Daniel Ramalho/CRVG)

– É importante estar sempre pontuando. A Série B é uma competição difícil e pontuar é difícil. Fico feliz pelo ponto. Não era o que queríamos, mas vamos trabalhar para sair com os três pontos no próximo jogo – declarou o camisa 8 em entrevista ao ”Premiere” e, na sequência, lamentou o resultado dentro de casa:

– Não foi o resultado que queríamos dentro de casa. Sempre buscamos os três pontos e infelizmente saímos com o empate. Vamos levantar a cabeça e trabalhar durante a semana para ganhar o próximo jogo.

Com o empate, o Cruz-Maltino ainda não alcançou a marca de 40 pontos. Na próxima rodada, o time entra em campo contra a Ponte Preta, em São Paulo. Diante iminência da venda do futebol do clube, essa pode ser a primeira partida do clube como SAF.

