Andrey foi um dos jogadores que mais errou passes na 1ª rodada da Série B Volante do Vasco foi um dos mais criticados pela torcida após a derrota do Vasco para o Operário na estreia do time na competição nacional

A estreia do Vasco na Série B 2021 foi muito aquém do que esperava o seu torcedor. Não só pelo resultado negativo – derrota por 2 a 0 para o Operário, em São Januário -, mas também pelo desempenho ruim do time, tanto coletivo quanto individual. E um dos jogadores mais criticados pela sua atuação foi o volante Andrey.

O jogador acabou ficando marcado por ter errado o passe que iniciou o ataque paranaense no segundo gol, anotado por Ricardo Bueno. Esse, no entanto, não foi o único lance em que o meia devolveu a posse ao adversário. Andrey foi um dos jogadores que mais errou passes na 1ª rodada – falta ainda o duelo entre Sampaio Corrêa e Goiás, que será realizado nesta segunda-feira -, com 10 no total, segundo dados do Footstats.

O camisa 6 vascaíno aparece em segundo no ranking negativo do fundamento ao lado de Pedrinho e Raul Prata, laterais do Vitória, Iury, do Avaí, e Felipe Gedoz, do Remo. Apenas Ricardo Luz, do Londrina, errou mais: 12 vezes.

Por outro lado, Andrey foi também um dos que mais acertou. Com 61 toques completados, o volante ficou atrás apenas de João Victor (68), do Vitória, Luciano Castan (66), do Avaí, e Ernando (62), seu companheiro de Vasco. Porém, foi o único jogador do top 10 a ter um percentual de acerto inferior a 90%, terminando a partida com 85,9% de eficiência.

JOGADORES QUE MAIS ERRARAM PASSES NA 1ª RODADA DA SÉRIE B 2021*

– Dados Footstats

1º – Ricardo Luz – Londrina – 12

2º – Andrey – Vasco – 10

​Felipe Gedoz – Remo – 10

Iury – Avaí – 10

Raul Prata – Vitória – 10

​Pedrinho – Vitória – 10

* Falta ainda o duelo entre Sampaio Corrêa e Goiás, que será realizado nesta segunda-feira.

