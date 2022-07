Andrey desequilibra na goleada do Vasco e não sente o peso da mística camisa 8: ‘Uma honra’ Cria da base balança a rede duas vezes na sua primeira partida com a mesma camisa que Juninho Pernambucano usou







Após marcar dois gols na goleada do Vasco sobre o CRB, Andrey Santos explicou a mudança de numeração. Antes, o jogador usava o número 16. Agora passa a jogar com o 8. O mesmo que diversos ídolos do clube usaram.

– Eu já vinha pensando. Eu vi que a camisa 7 ficou com o Alex teixeira. Deixei para ele e fiquei quieto. O Pec veio e conversou comigo. Eu estava pensando nisso e foi mais um incentivo. Era o meu sonho e ele só me incentivou a realizar esse sonho – afirmou Andrey e, na sequência, declarou que não sentiu o peso da mística numeração do Gigante da Colina:

– Vestir a camisa do Vasco já é uma responsabilidade muito grande, ainda mais a 8. Não encaro como um peso, encaro como uma honra vestir a camisa do Juninho e do Geovani, que fizeram história no nosso clube. Espero seguir os mesmos caminhos que eles fizeram aqui no Vasco.

No próximo domingo, o Vasco vai enfrentar a Chapecoense, em São Januário. O jogo será marcado pela reestreia de Alex Teixeira com a camisa cruz-maltina.

