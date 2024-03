Andrew Tate é preso na Romênia por denúncias de agressão sexual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/03/2024 - 8:29 Para compartilhar:

O controverso “influencer” anglo-americano Andrew Tate e o seu irmão Tristan foram presos na Romênia acusados de crimes sexuais supostamente cometidos no Reino Unido, anunciou a polícia nesta terça-feira (12).

A polícia romena indicou em um comunicado que executou “dois mandados de prisão emitidos pelas autoridades judiciais britânicas por crimes sexuais e exploração de pessoas em território britânico”.

Um tribunal de Bucareste ordenou a sua prisão por até 24 horas.

Tate, que se define como misógino e tem ampla presença na Internet, aguarda julgamento na Romênia juntamente com o seu irmão por acusações separadas de tráfico de pessoas, estupro e formação de um grupo criminoso para exploração sexual de mulheres.

O porta-voz de Tate disse em comunicado nesta terça-feira que os irmãos estavam “sob prisão” e que os mandados de prisão foram emitidos pelo Tribunal de Westminster.

Os advogados de quatro mulheres ameaçaram Tate em junho de 2023 com um julgamento em tribunais britânicos por denúncias de agressão sexual.

As mulheres, atualmente com cerca de 30 anos, afirmam que os fatos ocorreram entre 2013 e 2016, quando Tate estava radicado no Reino Unido.

Um comunicado da empresa britânica que os representa afirma que as acusações “incluem estupros violentos, agressões físicas graves e comportamento controlador e coercitivo”.

O porta-voz de Tate afirmou que os irmãos “negam inequivocamente todas as acusações e denunciam o que consideram ser um uso abusivo do sistema legal”.

