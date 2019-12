Andrew Bailey será o próximo presidente do Banco da Inglaterra

Ex-vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey foi nomeado agora para presidir a instituição, anunciou nesta sexta-feira o chanceler do Tesouro britânico, Sajid Javid. “Ele era o candidato de destaque”, afirmou Javid no Twitter, há pouco.

Javid também afirmou que o mandato do atual presidente do BoE, Mark Carney, que terminaria em 31 de janeiro, foi estendido até 15 de março para supervisionar a transição na liderança. Bailey assumirá o cargo em 15 de março.

O chanceler do Tesouro também disse que o mandato de Bailey será de oito anos, até 2028. Ele tem 60 anos e atualmente é diretor executivo da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês), órgão regulador financeiro no Reino Unido.