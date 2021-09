Andressa Urach volta a usar nome de quando era prostituta: ‘Ímola’

Cada dia que passa surge uma nova polêmica envolvendo Andressa Urach. Nesta quarta-feira (29), a modelo anunciou em sua rede social que voltou a usar o nome de quando era prostituta: “Ímola”.

Na mesma publicação, Urach ainda avisou: “Vejo vocês no Gruta Azul.” O Gruta Azul Club é uma boate de entretenimento adulto localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Fase conturbada

Na semana passada, Andressa fez várias revelações no Instagram, dizendo que ficou oito dias internada em uma clínica psiquiátrica após ter uma crise do transtorno de Borderline.

Também na mesma semana, ela anunciou o fim de seu casamento com Thiago Lopes. O casal subiu ao altar em abril de 2021. Vale ressaltar que a loira está grávida do empresário.

Segundo Andressa Urach, a união chegou ao fum por causa do comportamento abusivo de Lopes.

Veja a publicação de Andressa Urach:

