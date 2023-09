Andressa Urach volta a ser internada após realizar cirurgia de emergência: ‘Infecção’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 19:19 Compartilhe

A modelo Andressa Urach voltou a ser internada após receber alta do hospital, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência para a remoção de um cálculo renal.

Ela precisou voltar à unidade, na noite da última terça-feira, 19, ao apresentar fortes dores. De acordo com publicação no site da revista Quem, desta quinta-feira, 21, a influenciadora foi diagnosticada com pielonefrite, que é uma inflamação do rim causada por um tipo específico de infecção do trato urinário.

“Eu já venho tendo dor nos meus rins há bastante tempo. Alguns meses atrás, tive infecção urinária e não tratei. O resultado disso foram as dores fortes nas costas. Cheguei a ir para o hospital, mas fui liberada para ir para casa. Descobri que estava com três pedras nos rins”, contou ela em entrevista para o site.

“Tomei remédios para expelir, mas passou o tempo e as dores ficaram mais fortes e fui internada na sexta e fiz a cirurgia para a retirada da pedra. Ganhei alta e até fui para a balada. Estava tudo bem. Fiquei sentadinha e não fiz esforço”, contou ela.

Tudo parecia bem para Urach, até que na última terça-feira ela passou mal novamente.

“Mas voltei na terça porque comecei a ter muita febre e dor. Tive que voltar para o hospital para tomar antibiótico e combater essa pielonefrite. A bactéria estava resistente ao antibiótico. Agora estamos com o medicamento certo e estou bem”, explicou ela.

