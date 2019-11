Andressa Urach sobre passado: “Cheguei a dormir com mais de 2 mil homens”

Andressa Urach foi uma das convidadas do programa Superpop, da RedeTV!, dessa quarta-feira (13). A apresentadora relembrou as polêmicas do passado, dos tempos em que trabalhou como prostitua e até que chegou a dormir com mais de 2 mil homens.

“Eu tive vida sexual ativa durante muitos anos. Cheguei a dormir com 7 homens num único dia, na época da prostituição. Se for falar em números, cheguei a dormir com mais de 2 mil homens”, contou.

Na sequência, Andressa falou sobre arrependimento, vício em drogas e ressaltou que a única coisa boa de seu passado foi o filho, Arthur, que hoje está com 14 anos.

“A minha vida foi toda de arrependimento. Me arrependo de tudo. Foi uma sequência de erros. Prostituição… Você se sente suja, usada, um objeto. Na hora você só pensa no dinheiro, depois se sentia um lixo. Posar nua, me expor, expor minha família, falar tanto palavrão. Da minha boca só saía besteira. Meu coração estava sujo, era mágoa, raiva”, disse.

“Foram 27 anos de arrependimento. Vejo meu passado como tudo errado. Para que eu pudesse nascer de novo, precisava me arrepender. O Arthur foi a única coisa boa. Hoje eu sou livre. Não preciso de cocaína, fama, roupa decotada, cirurgia, nem de botox! Eu fazia botox desde os 21 anos porque não queria envelhecer”, completou.

Por fim, Andressa fala sobre o seu momento atual na vida, sobre apenas ser uma “pessoa melhor”: “Estou só querendo ser uma pessoa melhor. Eu posso perder casa, carro, marido, família, mas a paz que tenho dentro de mim não posso perder por nada. Por fama, por dinheiro nenhum”.