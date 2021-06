Andressa Urach sobre fertilização in vitro: ‘Só depois de tentar por um ano’

Andressa Urach não esconde de ninguém o desejo de aumentar a família e ter mais um filho com o marido, o empresário Thiago Lopes. Em entrevista para a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a modelo contou que não descarta a hipótese de realizar a fertilização in vitro, caso não consiga engravidar de forma natural.

“Estou tentando naturalmente só usando a tabelinha. Já pensei em fazer fertilização in vitro. Mas só vou fazer, se não conseguir depois de tentar pelo método natural durante mais ou menos um ano”, disse ela.

Ao ser questionada se falar sobre o assunto publicamente pode atrapalhar, Urach acredita que não: “Gosto de compartilhar minhas alegrias com as pessoas. Toda vez que compartilhei é porque a menstruação atrasou muito tempo. Mas depois de duas tentativas frustradas, não vou mais compartilhar, acho que me deixa ansiosa. Agora só vou contar quando tiver certeza. Ainda não sei se vou compartilhar a gravidez, eu vivo cada fase conforme meu estado de espírito. Às vezes quero compartilhar, outras não”.

A loira concluiu o bate-papo falando que essa é a segunda vez que tenta engravidar. “Nunca tinha tentado engravidar depois do Arthur, o meu filho que tem 16 anos. É a primeira vez que tento. Estou com 33 anos, casada e feliz. Acredito que seja o melhor momento para ter mais filhos.”

