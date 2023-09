Andressa Urach revela ter sofrido prejuízo financeiro após ter perfil derrubado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 20:14 Compartilhe

A modelo Andressa Urach fez um desabafo após recuperar, na manhã desta sexta-feira, 22, seu perfil no Instagram.

De acordo com nota enviada à imprensa, a produtora de conteúdo adulto teve alto prejuízo financeiro com a queda de sua conta.

No comunicado, a ex-miss Bumbum diz que sua conta esteve sob análise da plataforma por um tempo.

“As quedas das minhas redes sociais têm me dado um prejuízo muito grande financeiro, mas elas estavam em análise e eu tinha que aguardar a posição do Instagram em relação a isso”, informou ela.

Para tentar recuperar o tempo perdido, a loira contou ter realizado um novo ensaio fotográfico.

“Tenho investido na área de empreendedora. Nesta empresa, tenho um sócio, o Anderson Nogueira. As pessoas podem esperar liberdade com este novo lançamento. Tem tudo a ver com a queda das minhas redes. Não posso falar muito ainda, mas haverá mais liberdade para os meus fãs e seguidores”, finalizou.

