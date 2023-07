Andressa Urach revela ter sido cantada por pastor e detalha experiência com público de boate

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 8:54 Compartilhe

Na madrugada desta sexta-feira (28), a modelo Andressa Urach voltou a fazer revelações surpreendentes em seu Instagram. Em uma caixinha de perguntas na rede social, a famosa foi questionada sobre a época em que estava focada na religião e se chegou a se relacionar sexualmente com algum pastor.

“Deus me livre, tenho o maior temor em relação a isso. Eu nem olhava para os olhos dos pastores para não ter perigo de sentir atração por eles. Nos seis anos em que fiquei na Igreja fui muito casta, religiosa, muito fiel a Deus, vivi em santidade. Nem me tocar eu me tocava”, contou.

Em seguida, Urach comentou que recebeu investida de um dos pastores. “Já teve um pastor que deu em cima de mim e eu neguei. Infelizmente ele não merecia estar ali onde estava. Mas deixei nas mãos de Deus, não denunciei. Não consigo fazer maldade para as pessoas. Sabia que mesmo ele não estando bem espiritualmente, não queria prejudicá-lo. Mas eu jamais [ficaria], Deus me livre”, completou.

Outras revelações

Também nos stories do Instagram, Andressa continuou com outras revelações. Em outra pergunta, a modelo falou sobre o tipo de público que costuma receber quando está na boate.

“Você escolhe com quem quer ficar, não é obrigada a ficar com qualquer pessoa. Eu fico com homens lindos, que eu pegaria fácil em qualquer lugar. Homens ricos, lindos. Tem homens que não são lindos, gordinhos, que são mais velhos… É tudo questão de gosto. Eu gosto dos fofinhos, gosto até mais do que dos tanquinhos”, disse.

Ainda respondendo aos questionamentos, Andressa foi perguntada sobre sexo anal e revelou que sofreu um desmaio na primeira vez que praticou.

“Gosto muito. No início eu não gostava, na primeira vez que fiz, desmaiei. Para mim foi horrível e traumatizante, achei que nunca mais ia fazer. Foi uma dor horrível, eu desmaiei, apaguei. Foram segundos. Retomei a consciência, fiquei brava com a pessoa que fez isso. Ele não sabia fazer, eu não sabia. Tem que saber fazer, infelizmente nem todos sabem”, finalizou.

