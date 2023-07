Andressa Urach responde perguntas íntimas e revela que gravará conteúdo de sexo anal: ‘Já agendei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 9:48 Compartilhe

De volta à produção de conteúdo de entretenimento adulto, Andressa Urach respondeu algumas perguntas íntimas feitas pelos seguidores do Instagram, na quarta-feira, 26. Na ocasião, a modelo fez revelação de um próximo conteúdo para uma de suas plataformas de assinatura e expôs um fetiche que deseja realizar em breve.

Questionada se faria vídeo praticando sexo anal, Andressa garantiu que sim. “Vai, sim! No mês de agosto. Já agendei com o boy. Vai ter”, revelou, confessando, ainda, que não gosta de ficar quieta na hora H.

Como garota de programa, Andressa disse que já recusou vários clientes. “Só saio com quem eu quero”, afirmou. E apesar de já ter saído com muitas pessoas, ela ainda deseja realizar certo fetiche: “Tenha muita vontade de ficar com um anão. A Branca de Neve e os Sete Anões”, declarou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias