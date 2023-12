Andressa Urach relembra começo na prostituição e se emociona: ‘Pagar as contas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 15:12 Para compartilhar:

A modelo Andressa Urach, 36 anos, chamou atenção dos fãs, na manhã desta terça-feira, 12, ao relembrar o início da sua vida na prostituição. Em vídeo publicado nos Stories de seu Instagram, ela desabafou sobre os motivos que a levaram a seguir essa carreira.

Urach fez uma campanha de Natal em seu perfil em que premiou duas de suas seguidoras. Após divulgar seus relatos, a pela garota de programa se emocionou ao falar sobre a sua própria história, relembrando as dificuldades que enfrentou.

“Eu estou muito emocionada com esses dois relatos, porque quando eu tinha 21 anos, eu não tinha um leite para dar para meu filho. Eu fiquei com muita raiva e comecei a me prostituir para poder pagar as minhas contas e dar uma vida melhor para meu filho”, disse Urach, que foi às lágrimas.

Durante seu desabafo, a produtora de conteúdo adulto falou sobre sua briga com a igreja evangélica após ter perdido todo seu dinheiro após uma doação.

“Eu acabei colocando muita raiva no meu coração. Quando eu perdi tudo para a igreja, que eu pedi ajuda e eles falaram que não, eu fiquei com muita mágoa no meu coração”, contou ela.

“E aí eu passei uma crise financeira, como eu tinha passado com 21 anos. E eu disse ‘eu não acredito que depois de tudo, que eu cheguei até aqui, eu vou ter que recomeçar do zero’. Eu tive que abandonar minha família e dizer ‘Meu Deus, me ajuda'”, disse Urach.

