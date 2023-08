Andressa Urach protagoniza cena íntima com mulher e filho faz filmagem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 4:20 Compartilhe

Andressa Urach está faturando, novamente, com o entretenimento adulto. Além de ter voltado a trabalhar como garota de programa, a modelo vem investindo na criação de conteúdos para as plataformas Privacy e OnlyFans. No entanto, um fato inusitado chama a atenção: quem produz parte de seus ensaios e filmagens é seu próprio filho, Arthur Urach, de 18 anos.

Nesta sexta-feira, 4, ela compartilhou a realização de mais um fetiche nos stories de seu Instagram. “Peguei um quarto de motel para fazer uma gravação. Tenho um fetiche para ser realizado. Já fiquei com mulher, só que nunca gravei ficando com mulher”, contou.

“Então hoje a gente vai produzir esse conteúdo para o meu Privacy. Vou pegar uma morena gostosa que está aqui, uma ninja. Ai, que delícia. E advinha quem vai ser o câmera?”, disse, mostrando o adolescente com uma câmera na mão.

Recentemente, ambos falaram sobre o trabalho que realizam em conjunto. Questionada sobre não ter vergonha de gravar os conteúdos na frente do filho, Andressa explicou que Arthur não é responsável por todos. Alguns são produzidos somente por ela e outros, “quando são muito pesados”, contam com ajuda de outra pessoa.

Arthur, por sua vez, também disse não ter vergonha de registrar os conteúdos sensuais da mãe.

