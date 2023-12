Andressa Urach, Mulher Melão e outras que entraram no OnlyFans e Privacy em 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/12/2023 - 11:02 Para compartilhar:

As plataformas de conteúdo adulto continuaram em alta este ano com as celebridades explorando seu lado sensual e criativo.

As personalidades não necessariamente publicaram conteúdos com teor sexual – mas algumas exploraram temas que fazem parte do seu dia a dia para ter um novo espaço para conversar com os fãs.

+ Key Alves revela que pai apoiou seu OnlyFans, após ver faturamento mensal

+ Anã que fatura R$ 70 mil no OnlyFans, Mini Gabys revela pedido de namoro em viagem

Confira a lista de nomes que exploraram o OnlyFans e o Privacy para conquistar novos seguidores e dinheiro.

Gustavo Rocha

Andressa Urach

Nego do Borel

Regina Volpato

Fiuk

Danielle Favatto

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias