Andressa Urach mostra resultado final de bifurcação de língua; assista ao vídeo

A modelo, influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 36 anos, passou recentemente por uma cirurgia de bifurcação da língua, pois, segundo ela, queria deixá-la parecida com uma ‘língua de cobra’. Na noite desta segunda-feira, 16, ao responder perguntas dos seguidores no Instagram, ela mostrou o resultado final do procedimento e comentou sobre a recuperação.

Andressa gravou um vídeo de perto para mostrar a língua cicatrizada. “Cicatrização perfeita da minha língua. Nos dez primeiros dias que é difícil, depois é tranquilo”, comentou.

Além do vídeo, mostrando como está a sua língua, Andressa respondeu ainda uma série de outra perguntas, revelando que tem sentido os sabores “muito mais intensos”, falou também que está ciente que está falando de uma forma diferente, e disse que essa questão leva tempo: “Sei que vai levar tempo até voltar ao normal, só ter paciência”.

Em relatos passados, Urach chegou a revelar o que a motivou a bifurcar a língua. “Para enfrentar os religiosos. Vai ser bom para aumentar o meu trabalho, com a curiosidade. Mas fiz por conta da cobra, da serpente, o satanás. Como uma mulher, com a língua bifurcada, vai falar de Jesus?”, disse na época. Assista ao vídeo abaixo: