Andressa Urach mostra novo visual após ficar 16 horas em salão

Andressa Urach compartilhou em suas redes sociais o seu novo visual. A modelo e empresária ficou 16 horas em um salão de beleza em São Paulo para alongar os fios e mudar a cor.

Em seu perfil oficial no Instagram, Andressa comemorou o visual novo e disse estar prontíssima para apresentar o Miss Bumbum Brasil.

“Agora sim estou pronta para apresentar a final do Miss Bumbum Brasil, dia 05/07. Vim até São Paulo para fazer a transformação que durou 16h no salão de beleza Lua Peloso hairstylist, amei o resultado, valeu a pena! Estou me sentindo linda, loira, cabeluda e poderosa! Fiquei do jeito que meu marido gosta, já estou voltando pra casa amor! Sou só tua e toda tua”, legendou ela na sequência de imagens.

