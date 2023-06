Andressa Urach mostra bronzeado antes de voltar a trabalhar em boate: ‘Pronta para arrasar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 9:08 Compartilhe

Pronta para voltar a trabalhar na boate Gruta Azul, de entretenimento adulto, Andressa Urach, de 35 anos, usou as redes sociais para exibir suas marquinhas após atualizar o seu bronzeado, na última terça-feira, 20.

Nos stories do Instagram, Urach mostrou o procedimento realizado e comemorou as marquinhas: “Pronta para arrasar”.

A eterna Miss Bumbum, que cancelou sua página no OnlyFans no mês passado, volta à boate Gruta Azul após dois anos. Ela trabalhou no local em 2021, quando alegou que voltaria a prostituição.

Confira a publicação abaixo:

