Andressa Urach lamenta ter sido desconvidada para programa de Tatá Werneck

Andressa Urach usou as redes sociais para lamentar a informação de que foi desconvidada do programa “Lady Night”, do Multishow, apresentado por Tatá Werneck.

Isso por ela ser uma apoiadora declarada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações foram reveladas pelo site “Notícias da TV”.

“Gente, sou cidadã e apoio, sim, o Bolsonaro. E não vou deixar de apoiar ele. Eu amo o meu país e sempre vou me posicionar pelo que acredito. Se a Tatá não me quer lá, tudo bem. Um dia ainda vou ter um programa de TV e convido ela, mesmo ela sendo de opinião política contrária a minha, afinal, o lindo da vida é ter opiniões diferentes, e respeitar as pessoas por isso é fundamental. A vida é uma roda gigante. Ninguém é melhor que ninguém e todos vamos para o mesmo buraco quando morrermos”, disse.

“Eu espero que essa notícia seja uma fake news, pois não esperava isso dela. Mas se for, tudo bem. Quero que Deus abençoe você e sua linda família, Tatá”, finalizou.

