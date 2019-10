Andressa Urach faz revelações a Franklin David

Andressa Urach concedeu uma entrevista reveladora para o apresentador Franklin David do Tricotando, da Rede TV!. A ex-miss bumbum que está prestes a lançar seu segundo livro (‘Desejos da Alma’), quebrou o silêncio sobre o que a levou ao fim de seu casamento com o pai de seu filho, após a conversão. A loira, visivelmente chateada, ao ser perguntada se houve traição, se limitou a dizer: “Sim”. Diante da revelação o apresentador insistiu e questionou qual dos dois teria cometido o ato, se foi ela. É aí que ela balança a cabeça dizendo que não, afirmando ter sido ele.

Sobre a DST que ela constatou recentemente, o apresentador questiona se poderia ser de responsabilidade do ex-marido o vírus, já que ele a traiu e foi a única pessoa com quem ela se relacionou depois da conversão. Então Andressa explica que foi procurá-lo pra saber: “Eu entrei em contato com ele e falei ‘olha, estou com esse diagnóstico’. Ele disse não, não tenho. Então de onde veio eu não sei”.

Apesar da decepção amorosa, Andressa não descarta encontrar um novo amor: “Eu conheço a Deus e Deus é o autor do amor e eu acredito que Deus tem uma pessoa, ele para mim, uma pessoa da mesma fé que vai me entender, que vai andar pelo mesmo caminho”. E Andressa disse não ter pressa, pra não se prejudicar: “Não tenho ansiedade mais não, a ansiedade me prejudicou”. E completou: “Se foi de quatro anos atrás foi um milagre, foi um milagre”.

Nessa mesma entrevista Andressa ainda disse qual foi o verdadeiro motivo de tê-la feito cair no pecado, após sua conversão, fazendo-a pensar em desistir de sua fé. Contrariando as recentes noticias de que teria sido o vício nas drogas, Urach afirmou pela primeira vez que pecou pelo sexo: “Muitas notícias saíram na imprensa, mas é muita coisa mentira, não foi com as drogas que eu recaí, graças a Deus eu estou curada.” E completa: “Foi a parte sexual, infelizmente na parte de ter me relacionado antes do casamento.” A loira disse que se sentiu como no passado: “Eu voltei a me sentir suja!”

Questionada sobre qual seria seu maior desafio para não pecar hoje em dia, a loira diz que o sexo continua sendo um problema, já que sempre gostou: “A vida sexual para mim sempre foi algo muito difícil de abrir mão, então é procurar fugir de situações que me coloquem em uma situação que eu possa cair de novo”. E ela ainda completa que vai continuar numa espécie de jejum sexual: “Eu prefiro abrir mão de coisas que são temporariamente, vai me trazer um prazer temporário, para essa paz que eu tenho dentro de mim”.

A entrevista completa vai ao ar hoje no Tricotando, as 18h na Rede TV.