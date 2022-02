Andressa Urach faz reflexão ao exibir coleção de sapatos: ‘Eu era muito fútil’

“Hoje eu não gastaria o dinheiro que eu gastei na época. Hoje eu vejo o valor do dinheiro, o quanto é difícil ganhar. Infelizmente é só com as experiências da vida que a gente aprende. Eu vim de uma família bem pobre, e fui muito humilhada por isso, por muitas pessoas. Eu pensava ‘o dinheiro vai comprar tudo, vai comprar o poder’. Cheguei a pagar R$ 5 mil num sapato, hoje eu vou pelo mais em conta mesmo, no máximo R$ 200. Eu era muito fútil e tinha uma compulsão por sapatos”, começou Urach.

“Falando das famosas, a maioria tem para mostrar para mulheres. Elas adoram aparecer. Homem não entende nada de marca. Quem é fútil e gosta da ostentação, sabe. Vê de longe quando a marca é cara. Mulher compra para outra mulher, porque quer mostrar o quanto é rica e poderosa. Se ela está gastando R$ 3 mil num sapato, ela está querendo se achar a rainha da cocada. E estou falando por experiência própria, porque eu era assim, fazia isso de verdade porque eu era uma idiota”, finalizou.